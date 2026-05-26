Врач предупредил об опасности самолечения при подозрении на аллергию

Самолечение при подозрении на аллергию может привести к потере времени и денег, а также упущением серьезных патологий, включая онкологические заболевания. Об этом Pravda.Ru предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если человек не обращается к врачу, он никогда точно не узнает, какое у него заболевание. Диагноза как такового нет. Откуда у него представление, что это аллергия, — одному богу известно. Люди приходят с разными жалобами и говорят: «У меня аллергия». А начинаешь обследовать — и это вовсе не аллергия. Встречаются самые разные заболевания, вплоть до онкологии, которая может проявляться псевдоаллергическими реакциями», — отметил Болибок.

По его словам, при появлении симптомов аллергии важно подтвердить, что это именно она, а также выяснить природу недуга. Так, например, при аллергических реакциях на солнце требуется особый подход. Врач подчеркнул, что запущенная стадия любой болезни будет требовать более сложного и дорогостоящего лечения. Поэтом он призвал не заниматься самолечением, чтобы не запустить недуг.

Аллерголог-иммунолог Ксения Могирева до этого рассказала «Газете.Ru», что многие родители нередко путают аллергию у детей с ОРВИ, прибегая к неэффективному, а иногда и опасному для здоровья ребенка лечению. По словам специалиста, для аллергии наиболее характерны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. И если такие симптомы появляются при нормальной температуре тела, это может указывать именно на аллергическую реакцию.

Ранее россиян предупредили о риске спутать болезни щитовидной железы с аллергией.