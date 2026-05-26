Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвала признаки плохого самочувствия маленького ребенка

Психолог Караева: на плохое самочувствие ребенка раннего возраста указывает плач
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

На плохое самочувствие ребенка раннего возраста могут указывать его плач, отказ от еды и реакция на прикосновения. Об этом aif.ru рассказала педагог-психолог Мавиле Караева.

По словам специалиста, главным признаком плохого самочувствия ребенка, который еще не умеет разговаривать, становятся резкие изменения привычного поведения. Малыш начинает показывать наличие дискомфорта через сон, активность и аппетит.

Психолог отметила, что родителям необходимо обращать внимание, в какой именно момент ребенок начинает плакать. Усиливающаяся истерика усиливается при кормлении может говорить о болях в горле или в ушах, а сильный плач при движении или смене положения тела свидетельствует о болях в животе или о физическом дискомфорте.

Помимо этого, некоторые дети могут начать трогать или пытаться защитить болезненную зону. Они стараются избегать прикосновений, выгибаются или становятся чрезмерно вялыми.

«Старайтесь не маскировать симптомы, а искать первопричину. По возможности ведите дневник питания и поведения — это поможет отследить, что именно вызывает дискомфорт, и грамотно скорректировать рацион или вовремя обратиться к врачу», — подчеркнула эксперт.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Ксения Могирева до этого рассказала «Газете.Ru», как отличить аллергию у детей от ОРВИ. По ее словам, для аллергии наиболее характерны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения из носа, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. При этом повышение температуры, боль в горле, выраженная слабость и симптомы интоксикации чаще говорят именно об ОРВИ.

Ранее родителям объяснили, когда вводить кисломолочные продукты в рацион ребенка.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!