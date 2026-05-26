HR-эксперт объяснила, с чем связан рост популярности подработок среди россиян

Подработки стали более популярны среди россиян в первую очередь из-за нехватки денежных средств, которые они получают на основном месте. Об этом «Москве 24» рассказала HR-эксперт Александра Королева.

По ее словам, так они пытаются увеличить доход и сохранить при этом текущую работу. Кроме того, причиной могут быть желание иметь запасной вариант на случай внезапной потери основного места труда или монетизация хобби, которое приносит удовольствие.

Эксперт отметила, что в некоторых случаях доход от подработок может быть выше, чем от одной официальной ставки в найме. При этом итог будет зависеть от размера штатной зарплаты и дохода от допдеятельности.

«Например, при окладе в 30 тыс. рублей человек может проводить мастер-классы или печь торты, получая 10–15 тыс. за несколько часов. Возможна и обратная ситуация: сотрудник решил подработать в дарксторе, провел 12 часов на ногах, а заработал меньше, чем за восьмичасовой день в комфортном офисе», — уточнила Королева.

Директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова до этого рассказала «Газете.Ru», что подработка в 2026 году перестает быть временной мерой и все чаще становится для россиян полноценным «планом Б» на случай нестабильности на рынке труда. Такой подход помогает сохранить финансовую устойчивость, быстрее адаптироваться к меняющимся условиям и чувствовать себя увереннее.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заманивать подростков фейковой подработкой на лето.

 
