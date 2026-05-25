Врач объяснил, в каких случаях физическая активность может навредить психике

Физическая активность — мощный инструмент воздействия на эмоциональное состояние. Она повышает уровень серотонина и норадреналина, стимулирует выработку BDNF (так называемого «удобрения» для нейронов) и активирует эндоканнабиноидную систему. К человеку возвращается ощущение контроля и позитива. Об этом в интервью RT сообщил врач-психиатр Евгений Кульгавчук.

Однако, по его словам, при некоторых психических расстройствах неправильно подобранная нагрузка способна навредить. К примеру, если речь идет о тяжелой депрессии с психомоторной заторможенностью.

«Требование «пойди в зал» для такого человека — это насилие, которое усилит чувство вины и ничтожности», — пояснил специалист.

При нервной анорексии спорт — это не забота о здоровье, а инструмент самонаказания. При тревожно-ипохондрическом расстройстве нагрузки вызывают тахикардию и потливость, что становится триггером панической атаки, добавил Кульгавчук.

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов до этого рассказал, как разные виды спорта влияют на психику.

Футбол, по его словам, улучшает настроение, снижает уровень стресса и развивает социальную активность; баскетбол способствует повышению самооценки и уверенности в себе; теннис улучшает концентрацию внимания и стрессоустойчивость; плавание способствует расслаблению и улучшению сна; бег увеличивает выработку эндорфинов (гормонов счастья); боевые искусства повышают дисциплину и помогают справляться с агрессией и нервным напряжением.

