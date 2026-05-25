Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Врач объяснил, в каких случаях физическая активность может навредить психике

Врач Кульгавчук: физическая активность может навредить человеку с депрессией
antoniodiaz/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность — мощный инструмент воздействия на эмоциональное состояние. Она повышает уровень серотонина и норадреналина, стимулирует выработку BDNF (так называемого «удобрения» для нейронов) и активирует эндоканнабиноидную систему. К человеку возвращается ощущение контроля и позитива. Об этом в интервью RT сообщил врач-психиатр Евгений Кульгавчук.

Однако, по его словам, при некоторых психических расстройствах неправильно подобранная нагрузка способна навредить. К примеру, если речь идет о тяжелой депрессии с психомоторной заторможенностью.

«Требование «пойди в зал» для такого человека — это насилие, которое усилит чувство вины и ничтожности», — пояснил специалист.

При нервной анорексии спорт — это не забота о здоровье, а инструмент самонаказания. При тревожно-ипохондрическом расстройстве нагрузки вызывают тахикардию и потливость, что становится триггером панической атаки, добавил Кульгавчук.

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов до этого рассказал, как разные виды спорта влияют на психику.

Футбол, по его словам, улучшает настроение, снижает уровень стресса и развивает социальную активность; баскетбол способствует повышению самооценки и уверенности в себе; теннис улучшает концентрацию внимания и стрессоустойчивость; плавание способствует расслаблению и улучшению сна; бег увеличивает выработку эндорфинов (гормонов счастья); боевые искусства повышают дисциплину и помогают справляться с агрессией и нервным напряжением.

Ранее россиян предупредили о неочевидных признаках, когда пора к психологу.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!