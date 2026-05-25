Подолог объяснила, можно ли наносить дезодорант для подмышек на ноги

Подмышечный дезодорант может вызвать раздражение, если наносить его на ноги. Об этом «Пятому каналу» рассказала подолог Юлия Федотова.

По словам специалиста, использование обычного дезодоранта для подмышек для защиты ног от пота малоэффективно и может спровоцировать раздражение.

Подогол напомнила, что существуют специальные дезодоранты и антиперспиранты для стоп, являющиеся потокорректирующими препаратами. При этом средства для ног имеют более сильные антисептический и подсушивающий эффекты, которые рассчитаны на особенности кожи в этом месте.

«Наносить их необходимо на чистую стопу в вечернее время, когда потовые железы не работают усиленно. То есть вы в покое, вы спите, и все компоненты, которые регулируют потоотделение, заходят в протоки потовых желез, и вы получаете нормализацию их работы», — подчеркнула
эксперт.

Она отметила, что специальные дезодоранты для ног эффективно борются с микробами, а также могут обладать охлаждающим эффектом, уменьшающим потоотделение в жаркую погоду.

Врач ФД, кардиолог Сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева до этого предупреждала, что излишняя потливость, у которой нет видимых причин, может свидетельствовать о серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. По словам эксперта, самым тревожным сигналом считается внезапный холодный и липкий пот, вместе с которым возникает озноб, а кожа становится холодной.

Ранее врач назвала причины подростковой потливости.

 
