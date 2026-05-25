Врач предупредил об опасности купания в контактных линзах

Врач Куренков: при контакте с водой линзы облегчают проникновение амеб в глаза
Купание в контактных линзах в пресных водоемах и в общественных местах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков.

Специалист назвал относительно допустимым только купание в линзах в морской воде.

«В пресных водоемах я бы делать это не рекомендовал. Особенно я не рекомендовал бы находиться в общественных джакузи, где в большей степени можно поймать амебу, которая вызывает тяжелейшие повреждения глаза», — объяснил он.

По словам офтальмолога, линзы при контакте с водой облегчают проникновение микроорганизмов в ткани глаза. В итоге акантамеба может спровоцировать необратимые повреждения, связанные с поражением роговицы глаза, ее помутнением, последующим образованием рубцовой ткани, а также с поражением других структур.

В качестве альтернативы во время плавания врач призвал использовать очки с диоптриями или вовсе отказаться от средств контактной коррекции.

Офтальмолог центра «Зрение» Искандер Баширов до этого рассказал «Газете.Ru», что часть бытовых привычек может привести к инфекциям и травмам, которые надолго ухудшают качество зрения. Так, по его словам, сон в линзах сокращает поступление кислорода к роговице, и воспаление развивается быстрее.

Ранее врач рассказала на что влияет цвет линз у солнцезащитных очков.

 
