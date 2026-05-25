Москвичам назвали самые холодные дни на этой неделе

На текущей неделе погода в Москве и Московской области скатится в небольшую «холодную яму». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самые низкие температуры у нас ожидаются в четверг-пятницу, когда по ночам будет 6–8°C, а днем около 12°C тепла. Это температуры более характерны для конца апреля — начала мая, нежели для конца мая и близко к началу июня», — отметил эксперт.

По его словам, причиной похолодания стала атмосферная циркуляция над севером европейской территории. При этом к началу июня погода выправится и вернется к нормальным показателям, спрогнозировал синоптик.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупредил, что 28 мая окраины Московского региона может зацепить мокрый снег.

Аналогичная погода прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, рассказал он.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.