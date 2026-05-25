Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам назвали самые холодные дни на этой неделе

Синоптик Шувалов: в Москве четверг и пятница станут самыми холодными
Владимир Астапкович/РИА Новости

На текущей неделе погода в Москве и Московской области скатится в небольшую «холодную яму». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Самые низкие температуры у нас ожидаются в четверг-пятницу, когда по ночам будет 6–8°C, а днем около 12°C тепла. Это температуры более характерны для конца апреля — начала мая, нежели для конца мая и близко к началу июня», — отметил эксперт.

По его словам, причиной похолодания стала атмосферная циркуляция над севером европейской территории. При этом к началу июня погода выправится и вернется к нормальным показателям, спрогнозировал синоптик.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупредил, что 28 мая окраины Московского региона может зацепить мокрый снег.

Аналогичная погода прогнозируется в Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и Карелии, рассказал он.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!