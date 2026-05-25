Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о вреде окрошки при заболеваниях ЖКТ

Врач Каневская: от окрошки стоит отказаться людям с гастритом и ожирением
Shutterstock

Окрошка может навредить здоровью людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и страдающих от нарушений обмена веществ. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила заместитель главного врача по внутренним болезням и медицине долголетия сети клиник «К+31» Светлана Каневская.

«Различия между окрошкой на квасе и на кефире связаны не столько с калорийностью, сколько с метаболическим эффектом. Кефир обеспечивает дополнительный белок и может положительно влиять на микробиоту кишечника, тогда как промышленный квас нередко содержит добавленный сахар и органические кислоты. Из-за этого квас ограниченно подходит людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ», — объяснила специалист.

По ее словам, от употребления окрошки стоит отказаться пациентам с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Редис, зеленый лук, чеснок, избыток сырой клетчатки, жирные мясные продукты и большое количество соли в составе блюда способны усиливать симптомы заболеваний. А чрезмерно холодный суп может стать причиной спазмов и диспепсии.

Помимо этого, с осторожностью окрошку нужно есть и пациентам с ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и метаболическим синдромом. Для здоровья этих людей особенно вредно блюдо, в составе которого есть колбаса, картофель и маринованные ингредиенты.

Врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова до этого говорила, что здоровый взрослый человек может съесть без вреда 350-400 граммов окрошки. При этом, по словам специалиста, многое зависит от возраста, пола, физической активности и заболеваний человека, а также от того, что он съел до супа.

Ранее врач предупредил об опасных ошибках при приготовлении окрошки.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!