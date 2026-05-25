Россиян предупредили о вреде окрошки при заболеваниях ЖКТ

Окрошка может навредить здоровью людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и страдающих от нарушений обмена веществ. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила заместитель главного врача по внутренним болезням и медицине долголетия сети клиник «К+31» Светлана Каневская.

«Различия между окрошкой на квасе и на кефире связаны не столько с калорийностью, сколько с метаболическим эффектом. Кефир обеспечивает дополнительный белок и может положительно влиять на микробиоту кишечника, тогда как промышленный квас нередко содержит добавленный сахар и органические кислоты. Из-за этого квас ограниченно подходит людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ», — объяснила специалист.

По ее словам, от употребления окрошки стоит отказаться пациентам с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Редис, зеленый лук, чеснок, избыток сырой клетчатки, жирные мясные продукты и большое количество соли в составе блюда способны усиливать симптомы заболеваний. А чрезмерно холодный суп может стать причиной спазмов и диспепсии.

Помимо этого, с осторожностью окрошку нужно есть и пациентам с ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и метаболическим синдромом. Для здоровья этих людей особенно вредно блюдо, в составе которого есть колбаса, картофель и маринованные ингредиенты.

Врач-эндокринолог и диетолог, замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова до этого говорила, что здоровый взрослый человек может съесть без вреда 350-400 граммов окрошки. При этом, по словам специалиста, многое зависит от возраста, пола, физической активности и заболеваний человека, а также от того, что он съел до супа.

