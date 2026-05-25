RWB запустила набор на программу ИТ-стажировок для студентов вузов России

RWB объявила о старте набора на программу командных ИТ-стажировок «Лабс» для студентов российских вузов и колледжей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подать заявку до 30 июня могут студенты старше 18 лет, обучающиеся по ИТ-направлениям. Старт программы запланировали на сентябрь.

В компании уточнили, что «Лабс» представляет собой программу командных ИТ-стажировок. Проект нацелен на подготовку молодых специалистов и сокращение разрыва между академическим образованием и практическими задачами современной ИТ-индустрии.

«Это не классическая стажировка, а полноценная среда для работы над реальными ИТ-проектами и командного взаимодействия. Мы создавали «Лабс» как пространство, где студенты смогут применять знания на практике и погружаться в процессы крупной технологической компании, стажироваться с наставниками и развивать собственные идеи», — отметил директор департамента образования RWB Игорь Коваль.

Он напомнил, что проект запустили в пилотном формате в 2025 году для студентов Новосибирского государственного университета экономики и управления.

«Мы увидели высокий интерес к такому формату. Теперь масштабируем программу на всю страну, чтобы дать талантливым студентам возможность получить практический опыт и начать карьеру в ИТ уже во время обучения», — сказал он.

Программу рассчитали на срок до четырех месяцев. Студенты смогут проходить стажировку под руководством ИТ-специалистов компании, участвовать в решении реальных бизнес-задач и развивать собственные техпроекты. Участникам предложили два трека: исследовательский — с работой над кейсами RWB, и инновационный — с развитием собственного ИТ-проекта при поддержке наставников. По итогам стажеры получат портфолио с практическими кейсами и возможность продолжить карьеру в RWB.

«Для нас, как университета, чрезвычайно важно, чтобы наши студенты получали не только теоретические знания, но и реальный практический опыт. Программа «Лабс» от RWB – это именно тот формат, который позволяет объединить эти два аспекта», — подчеркнул ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

 
