Россиянам рассказали о правиле правило «90/90» для помощи «Плюшкиным»

Если человек склонен к накопительству и страдает «синдромом Плюшкина», то насильно выбрасывать его вещи нельзя – это вынудит его лишь ещё отчаяннее защищать своё «богатство». Лучше постараться помочь, наладить контакт, рассказала RT профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова.

Если человека заставляют выбросить вещи, которые он считает ценными, то это будет расцениваться им как предательство, и он потеряет доверие. Вместо этого нужно как можно больше узнать про расстройство – это поможет понять, что страдающий им человек не просто «ленится».

«Затем [нужно] попытаться наладить контакт, говорить без осуждения, не трогать вещи без разрешения, – пояснила специалист. – И начинать не с генеральной уборки, а с малого: например, договориться расчистить проход к входной двери или освободить кухонную плиту».

Она также рассказала про «правило 90/90», опираясь на которое нужно начинать выбрасывать по одной ненужной вещи каждый день. Так, если вещь не использовалась в течение 90 дней и человек не планирует её использовать ещё 90 дней, то она не нужна и должна выбрасываться.

Что касается более серьёзных мер, то наиболее эффективна при расстройстве людей с накопительством когнитивно-поведенческая терапия, в ходе которой пациенты учатся пересматривать свои убеждения, заключила профессор.

Напомним, до этого Кочетова рассказала, что «синдром Плюшкина» часто развивается из-за генетической предрасположенности. Также на это расстройство влияют нарушение исполнительных функций и бедность. Хоардинг или психическое расстройство, связанное с патологическим накопительством, часто выявляется у людей, которые имеют проблемы с планированием, принятием решений, организацией – то есть нарушениями исполнительных функций. Зачастую такие люди уверены, что выброс вещей – это непростительные траты, они также «очеловечивают» предметы, приписывают им чувства.

Ранее выяснилось, что треть россиян подозревают у себя «синдром Плюшкина».