Россиянам дали советы, как не натереть мозоли новой обувью

Терапевт Жорин: новую обувь стоит носить не дольше трех часов
Новую летнюю обувь рекомендуется разнашивать постепенно, надевая ее вначале всего на два-три часа. Проблемные зоны — пятку, мизинец, косточку большого пальца — лучше заранее заклеить силиконовым пластырем, до появления потертостей. Такой совет в интервью РИАМО дал врач-терапевт Сергей Жорин.

Кожаную обувь он порекомендовал обрабатывать специальным размягчающим спреем, а синтетическую — увлажнять изнутри.

«Если мозоль все же появилась, первые сутки охлаждайте ее, снимайте воспаление и защищайте бактерицидным пластырем. Водяной пузырь — это стерильная биологическая повязка, которую организм создал самостоятельно. Прокалывать его категорически не рекомендую. При вскрытии вы немедленно открываете раневую поверхность для патогенной флоры», — сказал специалист.

Если пузырь лопнул сам, рану необходимо промыть хлоргексидином, нанести антибактериальную мазь и закрыть стерильной повязкой, добавил он.

Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматовенеролог Марина Гуреева до этого рассказала, как избавиться от натоптышей. По ее словам, помогут ванночки с содой и мазь с мочевиной, салициловой или молочной кислотой.

