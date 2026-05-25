Психолог объяснила, как поддерживать здоровье мозга

Психолог Макарова: устный счет поможет поддержать здоровье мозга
Устный счет на время поможет поддержать когнитивные функции и сохранить пластичность мозга в любом возрасте. Об этом Pravda.Ru рассказала нейропсихолог, детский нейропсихолог, клинический психолог Кира Макарова.

По ее словам, эффективными методами в этом плане являются тренировки памяти, которые позволяют активировать внутренние ресурсы нейронных сетей.

«Мозг любит перерабатывать информацию. Чтобы сохранять психическое здоровье и поддерживать когнитивные функции на хорошем уровне, нужно читать. Именно книги — это важно. Еще один хороший способ — устный счет на время. Здесь важен не просто процесс, а скорость. Счет на время заставляет мозг работать быстрее», — отметила Макарова.

Она также посоветовала читать вслух, чтобы замедлять биологическое старение организма и стимулировать активность нейронов. Помимо этого, активности головного мозга способствует любая двигательная активность. В целом психолог посоветовала регулярно обогащать свою жизнь новыми впечатлениями, посещать культурные мероприятия и выставки.

Ученые из Университета Кюсю до этого выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, винограде, корице и некоторых других растительных продуктах, могут улучшать память и работу мозга. Речь идет о природном флавоноиде процианидине C1 (PC1). Ранее исследования уже демонстрировали его положительное влияние на здоровье, однако механизм воздействия на мозг оставался неизвестным.

