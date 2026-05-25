Врач объяснила, почему диагноз межпозвоночной грыжи грозит всем

Межпозвоночная грыжа является почти неизбежным спутником старения организма, позвонки истончаются, так как на них ложится большая нагрузка. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

При этом чаще всего подобные изменения не требуют медицинского вмешательства или специального лечения, поскольку они никак не влияют на качество жизни человека. Врач уточнила, что отсутствие боли считается показателем того, что состояние пациента не требует обращения к врачам.

«Оперативное вмешательство требуется только в тех случаях, когда грыжа сдавливает спинной мозг. Это состояние проявляется либо резкой болью, либо жалобами на слабость в конечностях. Если же никаких симптомов нет, специально выявлять такие грыжи не нужно — с возрастом они в той или иной степени присутствуют практически у всех», — пояснила Суворинова.

Для профилактики недуга она посоветовала поддерживать физическую активность, чтобы добиться стабильного мышечного корсета.

Врач-невролог Юлия Прокофьева до этого рассказала «Газете.Ru», что обещания убрать межпозвонковую грыжу с помощью мануальных манипуляций с медицинской точки зрения невозможны, – такой тип физического воздействия не способен повлиять на расположение межпозвоночных дисков.

