Четырехлетний мальчик съел мясной рулет в российском детсаду и оказался в больнице

Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске четырехлетний мальчик съел рулет в детском саду и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел 22 мая в одном из городских детский садов. Младший воспитатель накормила группу мясным рулетом, после чего четырехлетнему мальчику стало плохо. Оказалось, что в составе рулета было молоко, а у ребенка острая непереносимость белков коровьего молока. Первую помощь ему не оказали --только оповестили заведующую и вызвали родителей.

В этот момент в детский сад вернулась основная воспитательница, которая, увидев состояние ребенка, посадила его с родителями в свою машину и отвезла в больницу. Ребенок до сих пор под наблюдением врачей.

Заведующая принесла извинения за случившееся. Семья пострадавшего написала заявление в прокуратуру. Отмечается, что часть вины сейчас пытаются переложить на основную воспитательницу, однако родители мальчика с этим не согласны.

