На юге Москвы появился жилой комплекс бизнес-класса

ГК «А101» объявила о старте продаж квартир в новом проекте

ГК «А101» объявила о старте продаж квартир в «Доме на Джалиля». Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Новый проект бизнес-класса появится на улице Мусы Джалиля на юге Москвы.

Отмечается, что объект расположен в окружении природного ландшафта. Рядом размещен музей-заповедник Царицыно, Зябликовский лесопарк и Борисовские пруды.

Сейчас район уже обладает всей необходимой инфраструктурой. Рядом открыты школы, детские сады, образовательные центры, поликлиники, фитнес-клубы, рестораны и магазины.

Проект представляет собой ансамбль из двух башен. Дизайн был вдохновлен природными линиями. Башни объединены общим стилобатом с торговым центром. Для жителей предусмотрен закрытый двор с авторским озеленением.

Жилой комплекс рассчитан на 282 квартиры. При этом 94% из них оборудованы балконами, лоджиями или террасами.