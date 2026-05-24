Обучение в Старобельском колледже будет продолжаться в дистанционном режиме

Ректор ЛГПУ Марфина: занятия в Старобельском колледже будут идти дистанционно
Леонид Пасечник/MAX

Занятия в Старобельском профессиональном колледже продолжатся в дистанционном формате. Об этом в Telegram-канале Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) сообщила его ректор Жанна Марфина.

Она пояснила, что с 25 мая преподавание будет проводится в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Ректор подчеркнула, что в колледже обязательно сохранят качество обучения.

Марфина добавила, что промежуточная и государственная итоговая аттестации также будут осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием ресурсов ЛГПУ. Государственные экзаменационные комиссии готовы в полном составе приступить к проведению государственной итоговой аттестации. Рассматривается возможность проведения приёмной кампании в очной и в онлайн-форме.

24 мая глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что первого из десяти госпитализированных, пострадавших в результате теракта в Старобельске, выписали из больницы.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Луганского педуниверситета в Старобельске. В результате не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения.

Ранее в Старобельск на место теракта прибыли журналисты из 19 стран.

 
