Володин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства и подарил ему розы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

Глава нижней палаты парламента отметил, что патриарх делает многое для сохранения традиционных ценностей и укрепления нравственных основ российского общества.

«Ваш подвижнический труд, большой вклад в развитие межрелигиозного диалога и защиту исторической памяти заслуживают уважения», — сказал он.

Председатель Госдумы также пожелал патриарху здоровья, душевных сил и всего наилучшего.

До этого президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства.

Встреча состоялась в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые считаются создателями славянской азбуки. Для патриарха Кирилла эта дата также является днем тезоименитства. Тезоименитство — это день церковной памяти святого, в честь которого назван человек.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал проповеди ряда священников.

 
