В Анголе обрушилась нелегальная золотая шахта

RNA: в Анголе при обрушении нелегальной золотой шахты погибли 28 человек

В результате обрушения нелегальной золотой шахты в муниципалитете Намбуангонго провинции Бенго на северо-западе Анголы погибли 28 человек. Об этом сообщает Национального радио Анголы (RNA).

По данным источника, среди погибших — 13 членов одной семьи. Еще два человека числятся пропавшими без вести, поисковые операции продолжаются. Выжившие сообщили, что на момент обрушения на объекте находились более 70 человек. Трое пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное, сообщил инспектор по здравоохранению центральной больницы Бенго Франсишку Родригеш. Уточняется, что власти провинции оказывают поддержку семьям жертв обрушения.

В январе этого года при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго погибли более 200 человек. Некоторых шахтеров удалось спасти, но они получили серьезные травмы.

Ранее почти 300 шахтеров застряли под землей в ЮАР.