Спасатель рассказал, как ВСУ пытались отнять шанс на спасение у детей в Старобельске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будто специально не давали спасателям работать на месте атаки на колледж в Старобельске, забирая последний шанс спасти детей. Об этом рассказал командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Роман Звягинцев, передает РИА Новости.

«Нам как будто специально не давали [работать], забирая последний шанс у детей, чтобы мы их спасли», — сказал спасатель.

По его словам, во время разбора завалов неоднократно звучали сирены, предупреждающие об авиационной опасности, однако, несмотря на это, спасатели больше суток продолжали работать без передышки, осознавая, что под завалами находятся дети.

До этого командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов подтвердил, что спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов.

В ночь на 22 мая ВСУ совершили атаку беспилотниками на учебный корпус и общежитие Луганского педуниверситета в городе Старобельске. По последним данным, не выжил 21 человек, ранены еще 44 студента.

Ранее иностранным журналистам показали обломки беспилотника, который атаковал колледж в Старобельске.

 
