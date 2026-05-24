Для тушения пожара на рынке в Новой Москве запросили авиацию

В Новой Москве огонь на рынке стройматериалов охватил 1,5 тыс. «квадратов»

В Новой Москве загорелся рынок, передает РЕН ТВ.

По словам источника, на Проектируемом проезде в Коммунарке на первом этаже торгового павильона вспыхнули стройматериалы, внутри также есть газовые баллоны. Продавцы экстренно эвакуируют товары.

Телеканал добавляет, что огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м. На место возгорания прибыли пожарные и полицейские, запрошена авиация.

10 мая в Свердловской области произошел пожар на территории деревообрабатывающего предприятия, огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов». Как уточнялось, в городе Дегтярск загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция по адресу Объездная дорога, 6б. Кадры пожара прислал местный житель. По его словам, в городе вспыхнула лесопилка. На видео от промышленной зоны в небо поднимался столб черного дыма.

Ранее россиянин поджег 15 квартир, чтобы смотреть на огонь.

 
