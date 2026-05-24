Глава ЛНР рассказал иностранным журналистам о беспрерывных атаках ВСУ на мирные объекты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически постоянно применяют беспилотники квадрокоптерного типа для атак на гражданские объекты Луганской народной республики. Об этом на встрече с иностранными журналистами рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
По его словам, украинская сторона «практически постоянно» применяет беспилотники квадрокоптерного типа и небольшие БПЛА для ударов по гражданским объектам на территориях, приближенных к линии боевого соприкосновения.
24 мая более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, где им продемонстрировали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Пострадали 65 детей, не выжил 21 человек.
