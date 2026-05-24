Пасечник: ВСУ почти постоянно бьют малыми беспилотниками по гражданским объектам ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически постоянно применяют беспилотники квадрокоптерного типа для атак на гражданские объекты Луганской народной республики. Об этом на встрече с иностранными журналистами рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

24 мая более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, где им продемонстрировали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Пострадали 65 детей, не выжил 21 человек.

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по Старобельску.