Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Глава ЛНР рассказал иностранным журналистам о беспрерывных атаках ВСУ на мирные объекты

Пасечник: ВСУ почти постоянно бьют малыми беспилотниками по гражданским объектам ЛНР
Леонид Пасечник/MAX

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически постоянно применяют беспилотники квадрокоптерного типа для атак на гражданские объекты Луганской народной республики. Об этом на встрече с иностранными журналистами рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона «практически постоянно» применяет беспилотники квадрокоптерного типа и небольшие БПЛА для ударов по гражданским объектам на территориях, приближенных к линии боевого соприкосновения.

24 мая более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, где им продемонстрировали обломки украинских беспилотников, на одном из которых была установлена американская антенна Starlink.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали дронами учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Здание общежития, в котором находились 86 детей, частично обрушилось. Пострадали 65 детей, не выжил 21 человек.

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по Старобельску.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!