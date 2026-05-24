В Пакистане выросло число жертв при подрыве поезда

Pakistan Observer: число жертв подрыва поезда в Пакистане выросло до 24
Naseer Ahmed/Reuters

В результате подрыва поезда в городе Кветта на юго-западе Пакистана погибли 24 человека. Об этом сообщила газета Pakistan Observer.

Как уточняет источник, в числе погибших — трое военнослужащих Пограничного корпуса, еще более 50 человек получили ранения. По данным газеты, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в Пакистане организация «Армия освобождения Белуджистана».

Кроме того, повреждения получили близлежащие здания и около десяти припаркованных автомобилей. Утверждается, что в государственных больницах Кветты объявили чрезвычайное положение.

«Министр железных дорог Мухаммад Ханиф Аббаси осудил взрыв в Кветте, назвав его трусливым актом терроризма, который не поколеблет решимости нации», — пишет газета.

Взрыв произошел утром 24 мая в районе Чаман-Пхатак, когда по путям проезжал пассажирский поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись, часть состава загорелась. Предварительное расследование показывает, что поезд остановился для присоединения вагонов для семей военнослужащих, направлявшихся домой на праздник Курбан-Байрам.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях в Керчи.

 
