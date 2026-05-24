Стало известно о планах властей транспортировать тела погибших при атаке на колледж в ЛНР

Администрация ЛНР: погибших при атаке на колледж доставят в муниципалитеты

Тела студентов, погибших в результате атаки украинских войск на колледж в Старобельске, транспортируют в муниципалитеты их прописки. Об этом журналистам ТАСС сообщил руководитель администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Самойлов.

«Мы организовали доставку [тел погибших] в муниципалитеты, в которых были прописаны и зарегистрированы дети. Все, что связано с захоронением, мы организуем, ни с какими трудностями не столкнутся близкие и родители детей», — сообщил чиновник.

По его словам, власти региона возьмут на себя все расходы в рамках захоронения студентов.

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске подверглись ударам украинских дронов в ночь на 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек — самый старший родился в 2003 году, самый младший появился на свет в 2008 году. Кроме того, 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

На фоне произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ЛНР объявили траур с 24 по 25 мая. В данный момент на месте происшествия находятся иностранные журналисты из 19 государств, а также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она назвала случившееся «Старобельской расправой».

Ранее Лантратова раскрыла подробности о похоронах студенток, погибших при ударе по колледжу в Старобельске.