Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о планах властей транспортировать тела погибших при атаке на колледж в ЛНР

Администрация ЛНР: погибших при атаке на колледж доставят в муниципалитеты
ГУ МЧС России по ЛНР/MAX

Тела студентов, погибших в результате атаки украинских войск на колледж в Старобельске, транспортируют в муниципалитеты их прописки. Об этом журналистам ТАСС сообщил руководитель администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Самойлов.

«Мы организовали доставку [тел погибших] в муниципалитеты, в которых были прописаны и зарегистрированы дети. Все, что связано с захоронением, мы организуем, ни с какими трудностями не столкнутся близкие и родители детей», — сообщил чиновник.

По его словам, власти региона возьмут на себя все расходы в рамках захоронения студентов.

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске подверглись ударам украинских дронов в ночь на 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек — самый старший родился в 2003 году, самый младший появился на свет в 2008 году. Кроме того, 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

На фоне произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В ЛНР объявили траур с 24 по 25 мая. В данный момент на месте происшествия находятся иностранные журналисты из 19 государств, а также уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она назвала случившееся «Старобельской расправой».

Ранее Лантратова раскрыла подробности о похоронах студенток, погибших при ударе по колледжу в Старобельске.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!