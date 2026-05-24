Мужчина изнасиловал десятилетнего ребенка и бросил около озера

В Индии мужчин задержали за расправу над 10-летней девочкой

В Индии два человека жестоко расправились с десятилетней девочкой после изнасилования. Об этом сообщает Indian Express.

О произошедшем стало известно после того, как пятиклассница пропала. Родители обратились в полицию, и уже на следующий день сотрудники правоохранительных органов обнаружили пострадавшую без признаков жизни у местного озера.

Как удалось выяснить следствию, 33-летний местный житель заманил к себе ребенка и изнасиловал. После этого они отправились в кокосовую рощу, где мужчина расправился с несовершеннолетней.

Чтобы установить личность фигуранта полицейские проанализировали более 200 записей с камер видеонаблюдения и другие материалы, которые доказывают вину мужчины. На одном из роликов было видно, как он куда-то везет пострадавшую.

Во время задержания преступник пытался скрыться, из-за чего получил переломы правой руки и ноги. Сейчас он находится в больнице.

Также полицейские задержали его 30-летнего знакомого, но его роль в произошедшем не уточняется. Известно, что он дружил с семьей несовершеннолетней и до этого не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мужчина изнасиловал девочку и обезглавил, когда та стала сопротивляться.