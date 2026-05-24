В Тверской области мужчина порезал нескольких человек возле кафе, и это попало на видео

В Тверской области мужчину задержали за нападение на людей возле кафе

В Тверской области конфликт в кафе закончился возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел Зубцовском районе региона. По данным полиции, 23-летний дорожный рабочий выпивал в местном заведении и вел себя агрессивно.

После закрытия вместе с компанией посетителей молодой человек вышел на улицу. Там между гостями и рабочим произошел конфликт, во время которого последний схватился за битую бутылку «розочку».

На кадрах с места можно заметить, как во время ссоры россиянин угрожает нескольким мужчинам, в процессе нападает на одного из них и валит на асфальт, затем наносит удары.

В результате травмы получили несколько человек.

«У пострадавших резанные раны лица, рук и головы, им оказана медицинская помощь», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Агрессора задержали.

