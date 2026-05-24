В Москву направили второго пострадавшего при обрушении балкона в Севастополе

Развожаев: второй раненный при ЧП в школе Севастополя направлен в РДКБ в Москве

Второго подростка, пострадавшего в результате обрушения балкона в севастопольской школе, решили направить на лечение в Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Туда же (в Российскую детскую клиническую больницу. — «Газета.Ru») на лечение сейчас едет второй молодой человек», — написал глава города.

Развожаев уточнил, что пострадавший добирается до Москвы на поезде. Его сопровождают мать и один медицинский работник.

23 мая в Российскую детскую клиническую больницу в Москве доставили школьника, получившего самые тяжелые травмы при обрушении балкона в Севастополе. Юношу транспортировали на реанимобиле.

ЧП в севастопольской школе №13 произошло утром 20 мая. В образовательном учреждении обрушился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. В результате пострадали девять учеников, состояние троих из них оценивалось как тяжелое. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька и обвалился, когда подростки одновременного прыгнули на нем ради эффектного снимка. Само здание школы было введено в эксплуатацию в прошлом году — после капитального ремонта, обошедшегося в более чем 156 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пострадавшим при обрушении балкона в Севастополе помогут с поступлением в вузы.