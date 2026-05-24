Подросток ворвался в квартиру к петербуржцу и взломал сейф

В Петербурге подростка задержали за взлом сейфа в чужой квартире

Подростка из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался похитить деньги у местного жителя. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Науки. По данным телеканала, 50-летний мужчина внезапно обнаружил в своей квартире 15-летнего молодого человека. К этому моменту школьник якобы уже вскрыл сейф.

После задержания юноша рассказал, что причиной такого поступка стали требования неизвестных. Незнакомцы угрожали ему и его семье уголовным делом и сроком.

Чтобы не попасть под суд, несовершеннолетний выполнил инструкции собеседников. Он проник в квартиру, взломал сейф и хотел забрать из него 2,6 миллиона рублей, которые должен был передать другой женщине.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что молодой человек был посредником в схеме. Сейчас полицейские устанавливают личности других участников аферы.

