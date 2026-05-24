Сын Усольцевой рассказал, когда могут начаться поиски семьи для добровольцев

Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Сын Ирины Усольцевой заявил, что поиски его семьи с участием добровольцев могут начаться в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал мужчина в комментарии для журналистов, это произойдет в конце мая или начале июня.

«К сожалению, со мной пока не связывались», – добавил он.

На данный момент поиски возобновили спасатели. В период с 23 по 26 мая с помощью техники они будут прочесывать территорию, где пропала семья. Для мероприятий задействовали пять человек и четыре единицы техники.

Только за первый день специалисты обследовали шесть квадратных километров леса, но обнаружить следы Усольцевых не смогли.

Отец, мать и их пятилетняя дочь отправились в поход в конце сентября прошлого года, но вскоре пропали. Телефон главы семьи перестал подавать сигналы.

Во время масштабных поисков исчезнувших не нашли. Спасатели прекращали мероприятия на холодное время года.

Спустя месяцы после произошедшего появилась информация о том, что семью нашли, но в СК опровергли эти данные.

Ранее в «ЛизаАлерт» раскрыли возможную причину исчезновения Усольцевых.

 
