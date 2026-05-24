Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

Правительство ЛНР: установлены личности всех погибших в Старобельске студентов
РИА Новости

Власти установили личности всех студентов, погибших в результате атаки украинских войск на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

«Подтверждены списки погибших студентов в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что всего погиб 21 человек. Самый старший из них родился в 2003 году, самый младший — в 2008 году. Еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в ЛНР, подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 22 мая. Несколько беспилотников с «большим грузом боеприпасов» нанесли удары по строениям, в результате чего одно из зданий частично обрушилось. На месте прилета произошел пожар.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. В республике объявили двухдневный траур — он действует с 24 по 25 мая.

Ранее на Украине сделали заявление после атаки на колледж в ЛНР.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!