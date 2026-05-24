В ЛНР установили личности всех студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж

Власти установили личности всех студентов, погибших в результате атаки украинских войск на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

«Подтверждены списки погибших студентов в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что всего погиб 21 человек. Самый старший из них родился в 2003 году, самый младший — в 2008 году. Еще 42 человека получили травмы различной степени тяжести.

Учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в ЛНР, подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 22 мая. Несколько беспилотников с «большим грузом боеприпасов» нанесли удары по строениям, в результате чего одно из зданий частично обрушилось. На месте прилета произошел пожар.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. В республике объявили двухдневный траур — он действует с 24 по 25 мая.

