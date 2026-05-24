В Липецке супруги лишились 10 млн рублей, назвав одно слово

В Липецке пожилая пара отдала мошенникам 10 млн рублей
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Липецка поверила мошенникам и втянула в аферу супруга. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого звонка мошенники представились 66-летней женщине «сотрудниками Роскомнадзора». Ее личные данные якобы попали в руки злоумышленников.

Позже лжесотрудник ФСБ заявил, что кто-то якобы пытался перевести деньги россиянки террористам. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалось перевести накопления на «безопасный счет».

«После проведения определенных действий деньги незнакомец обещал вернуть», – сообщается в публикации.

Вместе с мужем женщина отправилась в банк, где сняла со счетов десять миллионов рублей. Банковским работникам пара заявила, что берет средства на покупку квартиры.
После этого мужчина передал средства курьеру, сказав кодовое слово «аптечка».

Только через несколько дней женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее МВД предупредило о новых схемах мошенников перед Днем защиты детей.

 
