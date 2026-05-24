Выжившая при атаке БПЛА на колледж в ЛНР студентка рассказала, как спаслась

Девушка, которой удалось спастись во время удара БПЛА по колледжу в Старобельске, рассказала, как это произошло. Ее слова приводит Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

По словам 15-летней пострадавшей, все началось приблизительно в десять часов вечера. В тот момент беспилотники атаковали город, студентов отправили в общежитие, где они сидели в коридорах.

Когда девушки стали выносить матрасы, чтобы разместиться в безопасном месте, они услышали звуки БПЛА. Когда устройства врезались в здание, появились вспышки, посыпались кирпичи и пыль. Другие студенты помогли девушке и ее подругам выйти.

После этого учащимся удалось добраться до многоквартирного дома, где им помогли местные жители. Пострадавшая созвонилась с куратором по учебе.

«Я позвонила своему, сказала так и так, педа больше нет», – рассказала девушка.

Позже она также позвонила матери и рассказала о случившемся.

Беспилотники самолетного типа атаковали колледж в Старобельске 22 мая. В момент инцидента внутри находились 86 человек, из них 21 человека не спасли. Еще 42 пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Ранее раненая девушка во время спасения из-под обломков в Старобельске попросила об одном.

 
