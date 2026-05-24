Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В ДР Конго сообщили о сотнях жертв вспышки Эболы

Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 200 человек
Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

В Демократической Республике Конго (ДРК) число предполагаемых жертв вспышки лихорадки Эбола превысило 200 человек. Об этом сообщило министерство связи по делам СМИ страны в соцсети X.

По данным ведомства, в стране зарегистрировали 204 предполагаемых случая смерти, связанных с вирусом, а число возможных заражений достигло 867.

Вспышку заболевания зафиксировали сразу в нескольких регионах — в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Лабораторно специалисты подтвердили 91 случай заражения и 10 смертей. Основным очагом распространения вируса остается Итури, граничащая с Угандой. В соседней стране к настоящему моменту зарегистрировали один подтвержденный летальный исход и пять предполагаемых случаев заражения.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

Ранее инфекционист рассказала, возможно ли распространение Эболы в России.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!