В ДР Конго сообщили о сотнях жертв вспышки Эболы

Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 200 человек

В Демократической Республике Конго (ДРК) число предполагаемых жертв вспышки лихорадки Эбола превысило 200 человек. Об этом сообщило министерство связи по делам СМИ страны в соцсети X.

По данным ведомства, в стране зарегистрировали 204 предполагаемых случая смерти, связанных с вирусом, а число возможных заражений достигло 867.

Вспышку заболевания зафиксировали сразу в нескольких регионах — в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Лабораторно специалисты подтвердили 91 случай заражения и 10 смертей. Основным очагом распространения вируса остается Итури, граничащая с Угандой. В соседней стране к настоящему моменту зарегистрировали один подтвержденный летальный исход и пять предполагаемых случаев заражения.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

