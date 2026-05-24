Посол рассказал о туристических визах для россиян в Новую Зеландию

Кранс: проблем с туристическими визами для россиян в Новую Зеландию нет

Власти Новой Зеландии выдают туристические визы россиянам без проблем, но бывают и отказы. Об этом заявил российский посол в Веллингтоне Станислав Кранс в беседе с РИА Новости.

«С визами в последнее время нет проблем, новозеландцы дают туристические визы нормально, хотя бывают и отказы», — сказал он.

По его словам, несмотря на то что страна политически мотивирована, туризм является одной из основных сфер дохода новозеландского бюджета, поэтому им выгодно развивать эту сферу.

Привлекательна для посещения в Новой Зеландии Хоббитон — туристическая деревня, ставшая известной благодаря съемкам трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», также там красивая природа.

Многим нравится ездить из нее в Антарктиду. Это направление привлекает внимание россиян из-за наличия туров, при этом объем поездок небольшой, потому что этот туристический рынок гражданами РФ еще не освоен. Мало компаний работают на этом направлении, заключил глава дипмиссии.

