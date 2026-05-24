Инфекционист рассказала, возможно ли распространение Эболы в России

Риски распространения в России вируса Эбола минимальны. Об этом РИА Новостизаявила рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Рисков распространения в России нет. Уже все сценарии противоэпидемических мероприятий отработаны в период пандемии COVID-19, и в нашей стране мы достаточно быстро все это локализуем», — сказала специалист.

Врач-инфекционист отметила, что в России нет циркуляции вируса Эбола местных и завозных случаев.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. По данным ВОЗ, зафиксировано международное распространение заболевания.

Эбола — острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание, которое сопровождается тяжелой интоксикацией и множественными кровотечениями. В зависимости от штамма летальность составляет от 30 до 90 процентов.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
