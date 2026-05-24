В России резко вырос спрос на мороженое

Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза в период с 18 по 21 мая по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков торговой сети «Перекресток».

С 18 по 21 мая продажи мороженого в натуральном выражении увеличились на 48% по сравнению с показателями с 11 по 14 мая. В годовом выражении продажи мороженого в торговой сети увеличились на 70% в период с 12 по 21 мая.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), глава думской фракции Сергей Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженное и ввести потолок «накрутки» к оптовой цене. По его словам, обычный пломбир за год увеличился в стоимости на 20%.

По данным кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», средняя цена пломбира в вафельном стаканчике в России составляет около 65 рублей.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии объективных причин для роста цен на мороженое.

 
