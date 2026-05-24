В Иране в ДТП погиб консул Азербайджана в Теюризе Имранов

Консул Азербайджана в Тебризе Рамиль Имранов попал в дорожно-транспортное происшествие в Иране и погиб. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики в Telegram-канале.

«Мы глубоко потрясены известием о том, что наш уважаемый коллега-дипломат, Рамиль Рза оглу Имранов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия», — говорится в публикации.

ДТП произошло на трассе Джульфа-Тебриз. Консул находился за рулем автомобиля. Во внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семье и коллегам погибшего.

До этого в Бразилии популярный певец Изак Бруно Кони Силва, известный под псевдонимом Zau O Passaro, погиб в ДТП по дороге домой после концерта. Ночью 4 мая Силва возвращался домой в город Лауру-ди-Фрейтас вместе с тремя коллегами. Его внедорожник врезался в грузовик на шоссе. Певцу оказали первую помощь, но спасти его не смогли. У него остались жена и две дочери.

Ранее экс-мэр Саратова на Mercedes столкнулся с фурой и погиб.