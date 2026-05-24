Перекрытия около Белого дома сохраняются после инцидента со стрельбой

Полиция и национальная гвардия сохраняют перекрытия в прилегающих к Белому дому районах после инцидента со стрельбой. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных служб продолжают ограничивать движение на отдельных участках 17-й улицы и Эйч-стрит неподалеку от резиденции президента США.

Инцидент произошел вечером в субботу. Неизвестный подошел к КПП у Белого дома и открыл стрельбу. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Позже он скончался в больнице. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился в резиденции.

25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент стрельбы у Белого дома попал в прямой эфир.