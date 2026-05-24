В МЧС Киргизии оценили шансы эвакуировать тело Наговициной с пика Победы

Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы признана крайне опасной. Об этом РИА Новости заявили в МЧС Киргизии.

В ведомстве рассказали, что проведение спасательных и эвакуационных работ на высотах свыше 7000 метров зависит от погодных условий. Спасатели также указывают на лавинную опасность, состояние маршрутов и подготовку альпинистской команды.

В МЧС отметили, что готовы рассмотреть возможность участия в операции по эвакуации, если будет принято решение о ее проведении.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек, включая ее саму, начала восхождение на пик Победы в Киргизии в начале августа прошлого года. Она сломала ногу 12 августа, из-за чего осталась в палатке на высоте 7200. На следующий день к ней поднялись альпинисты ее группы, предприняли попытку ей помочь, однако спуститься с Наговициной вниз не вышло. После этого было сделано несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолетов, однако все они закончились неудачно. Основным фактором неудачной спасательной операции стала погода.

23 августа начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена. После этого в СМИ появилось несколько сообщений, что альпинистку могут попробовать спасти еще раз, однако попыток предпринято не было.

Ранее сообщалось, что Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной.