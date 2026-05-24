СМИ сообщили, что стрелявшего у Белого дома нейтрализовали

Инцидент со стрельбой у Белого дома исчерпан, стрелка нейтрализовали. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По информации телеканала, вооруженный человек размахивал пистолетом. Затем он открыл огонь в направлении Белого дома. Fox News отмечает, что злоумышленник произвел не менее трех выстрелов.
После этого сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов открыли ответный огонь и сумели нейтрализовать нападавшего. В ходе перестрелки пострадал гражданский прохожий.
До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин заявила, что у Белого дома произошла стрельба.
CNN передает, что речь идет о десятках выстрелов. Журналистов в срочном порядке завели с лужайки внутрь Белого дома и велели оставаться на месте. После этого агенты Секретной службы с винтовками начали дежурить у здания.
Президент США не пострадал.
