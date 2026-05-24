Агенты ФБР прибыли на место стрельбы около Белого дома

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) находятся на месте стрельбы около Белого дома. Об этом в соцсети X сообщил директор ведомства Кэш Патель.

«ФБР находится на месте и оказывает поддержку Секретной службе в реагировании на выстрелы, произведенные вблизи территории Белого дома», — написал он.

По данным РИА Новости, полиция оцепила район вблизи Белого дома. Наряды правоохранителей полностью перекрыли движение на 17-й улице в центре. Кроме того, к месту стрельбы стянуты отряды национальной гвардии.

До этого корреспондент телеканала NewsNation Либби Дин сообщила, что у Белого дома произошла стрельба. Отмечается, что выстрелов было несколько.

25 апреля стрельба произошла в Вашингтоне во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался проникнуть в помещение и начал стрелять, в результате чего был ранен сотрудник Секретной службы. Нападавшего задержали на месте, президент не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

