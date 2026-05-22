Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог предупредила о последствиях стремления быть удобным для всех

Психолог Копылова: стремление быть удобным для всех приводит к перфекционизму
DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Стремление быть удобным для всех может стать причиной перфекционизма и постоянной нужды в подтверждении собственной ценности со стороны. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог и нейропсихолог Иляна Копылова.

По словам специалиста, человек, который пытается всем угодить, начинает контролировать все сферы жизни. При этом любой промах он считает исключительно своей виной. Такая позиция приводит к тому, что чужие потребности систематически ставятся значимее собственных.

Психолог предупредила, что отсутствие собственной идентичности и постоянная работа на износ ради похвалы в свой адрес становятся причиной эмоционального выгорания. Если человек пытается сменить модель поведения и поставить себя на первое место, то он сталкивается с сильным стыдом и даже внутренними голосами критикующих родителей.

«Тратит силы, энергию, внимание. Отсюда закономерный итог: «Я делаю, делаю, делаю, а меня не ценят», — подчеркнула эксперт.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что похвала исключительно за большие достижения может развить в детях синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. По его словам, чаще всего родители заставляют их выполнять все как можно лучше и внушают, что либо они будут первыми, либо никакими.

Ранее невролог объяснила, чем опасны перепады настроения.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!