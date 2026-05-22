Психолог предупредила о последствиях стремления быть удобным для всех

Психолог Копылова: стремление быть удобным для всех приводит к перфекционизму

Стремление быть удобным для всех может стать причиной перфекционизма и постоянной нужды в подтверждении собственной ценности со стороны. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог и нейропсихолог Иляна Копылова.

По словам специалиста, человек, который пытается всем угодить, начинает контролировать все сферы жизни. При этом любой промах он считает исключительно своей виной. Такая позиция приводит к тому, что чужие потребности систематически ставятся значимее собственных.

Психолог предупредила, что отсутствие собственной идентичности и постоянная работа на износ ради похвалы в свой адрес становятся причиной эмоционального выгорания. Если человек пытается сменить модель поведения и поставить себя на первое место, то он сталкивается с сильным стыдом и даже внутренними голосами критикующих родителей.

«Тратит силы, энергию, внимание. Отсюда закономерный итог: «Я делаю, делаю, делаю, а меня не ценят», — подчеркнула эксперт.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что похвала исключительно за большие достижения может развить в детях синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. По его словам, чаще всего родители заставляют их выполнять все как можно лучше и внушают, что либо они будут первыми, либо никакими.

