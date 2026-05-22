Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог назвала главную ошибку родителей перед ЕГЭ

Психолог Лысакова: перед ЕГЭ родителям важно самим перестать тревожиться
Александр Кряжев/РИА Новости

Многие родители перед ЕГЭ внушают ребенку установку «Все или ничего», что лишь усиливает страх перед неудачей. На это в интервью «Радио 1» обратила внимание кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Кроме того, по ее словам, в семьях часто имеет место так называемый вторичный стресс, когда родители переживают из-за экзаменов чуть ли не больше самих школьников.

«Если родитель в стрессе, то ребенок бессознательно это считывает. И он тоже начинает быть в стрессе, хочет этого родитель или нет. Спокойная мама, спокойный родитель — равно спокойный ребенок», — сказала Лысакова.

Она призвала взрослых сперва «привести в порядок» свою тревожность, а затем объяснить ребенку, что его любят не за 100 баллов.

До этого Лысакова поделилась лайфхаком, который поможет справиться с эмоциями на ЕГЭ. Сразу после открытия контрольно-измерительных материалов (КИМ) она посоветовала не бросаться решать задания, а выдержать небольшую паузу — прочитать все от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.

Ранее психолог объяснила, как реагировать на неудачу ребенка на ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!