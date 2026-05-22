Психолог назвала главную ошибку родителей перед ЕГЭ

Многие родители перед ЕГЭ внушают ребенку установку «Все или ничего», что лишь усиливает страх перед неудачей. На это в интервью «Радио 1» обратила внимание кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Кроме того, по ее словам, в семьях часто имеет место так называемый вторичный стресс, когда родители переживают из-за экзаменов чуть ли не больше самих школьников.

«Если родитель в стрессе, то ребенок бессознательно это считывает. И он тоже начинает быть в стрессе, хочет этого родитель или нет. Спокойная мама, спокойный родитель — равно спокойный ребенок», — сказала Лысакова.

Она призвала взрослых сперва «привести в порядок» свою тревожность, а затем объяснить ребенку, что его любят не за 100 баллов.

До этого Лысакова поделилась лайфхаком, который поможет справиться с эмоциями на ЕГЭ. Сразу после открытия контрольно-измерительных материалов (КИМ) она посоветовала не бросаться решать задания, а выдержать небольшую паузу — прочитать все от корки до корки, а затем засечь три минуты на осознанный страх.

