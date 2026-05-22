В Париже вор украл компьютеры с данными управления внешней безопасности

JDD: из парижской IT-фирмы украли ноутбуки с данными о нацбезопасности Франции
В Париже неизвестный похитил из офиса частной компании два компьютера с маркировкой Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE), а также планы полицейских участков и данные о доступе к камерам видеонаблюдения столицы. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на собственные источники.

По их словам, кража со взломом произошла утром в четверг в гараже инжиниринговой компании OISL Consulting в 19-м округе Парижа. Злоумышленник взломал бронированную дверь и вынес два ноутбука Lenovo с символикой DGSE, упаковав их в черную сумку с логотипом Samsung. Также преступник забрал две тепловизионные камеры, два крепления для них и несколько муляжей пистолетов.

Общий ущерб оценивается менее чем в €10 тыс. Ограбленная компания специализируется на поставках видеооборудования для муниципальной полиции региона Иль-де-Франс. Она заверила, что хранила на похищенных компьютерах только зашифрованные данные. Тем не менее у властей возникли вопросы о соблюдении протоколов безопасности при обращении с такой чувствительной информацией.

Расследование продолжается: предстоит установить личность грабителя и выяснить, была ли эта кража целенаправленной попыткой получить доступ к полицейским данным.

Ранее хакеры украли секретные оборонные документы Индии.

 
