Грибникам рассказали о старте нового сезона в подмосковных лесах

Биолог Комиссаров: в июне в подмосковных лесах появятся первые летние грибы
В июне в подмосковных лесах стартует новый сезон – в этом время появятся первые летние грибы. Об этом в беседе с RT рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на древесные опады и пни, на которых появится летний опёнок, кроме того, в июне уже начнут встречаться маслята, подберёзовики. Так как погода в регионе установилась достаточно влажная, есть вероятность, что эти грибы можно будет собрать даже раньше – в конце мая, отметил эксперт.

Кроме того, он посоветовал грибникам искать лисички, шампиньоны и серно-жёлтый трутовик.

«Ближе к концу июня можно ожидать уже белые грибы в московских и областных лесах, — добавил биолог. — В принципе, подосиновик к концу июня тоже можно находить».

До этого ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков отмечал, что в мае в Московской области можно собрать вешенки обыкновенные, легочные и майский гриб. Эксперт добавил, что самой желанной добычей для грибников сейчас являются сморчки, которые с большей вероятностью можно найти там, где когда-то прошел пожар или проводились вырубки.

Ранее стало известно об убытках производителей грибов из-за слабого спроса.

 
