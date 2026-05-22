Кинолог рассказал, как защититься от атаки стаи собак

Самыми эффективными средствами в случае нападения стаи бездомных собак являются газовые и перцовые баллончики. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В подавляющем большинстве случаев баллончик не повышает агрессию, а, наоборот, останавливает атаку. И дело тут в максимально чувствительном обонянии собак — в результате аэрозоль не просто становится неприятным запахом, а превращается в мощнейший удар», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, самым лучшим средством защиты будет именно перцовый баллончик. Однако даже это устройство не гарантирует успех, но оно дает время на спасение.

Кинолог также напомнил о том, как нужно действовать при нападении собак. Следует избегать прямого взгляда, не позволять животным окружить себя и медленно отступать в укрытие, не поворачиваясь при этом к стае спиной. В случае атаки необходимо защищать голову и шею, являющиеся жизненно важными органами.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что собака обнюхивает хозяина, когда он возвращается домой, ради получения информации. По его словам, такое поведение для животного является аналогом человеческого «как дела?».

