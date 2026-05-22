Россиянам дали советы, как избавиться от леопардовых слизней в огороде

Агроном Викулов: избавиться от леопардовых слизней помогут ловушки с квасом
Избавиться от леопардовых слизней в огороде можно с помощью специальных ловушек с квасом. Об этом «Москве 24» сообщил агроном Владимир Викулов.

«В этом году количество представителей такого вида способно немного увеличиться только при условии благоприятной для их размножения погоды: дождливой и теплой», — отметил специалист.

При этом, по его словам, леопардовые слизни не наносят существенного вреда посадкам.

Агроном объяснил, что бороться с этими вредителями можно с помощью нескольких способов, в числе которых традиционный сбор руками в перчатках. Делать это необходимо во время дождя, поскольку именно в такую погоду слизни начинают выползать из своих укрытий.

Защитить огород от леопардовых слизней также помогут специальные ловушки. Для этого следует вкопать в землю банку и налить в нее квас, пиво или воду с кусками любых фруктов. В итоге вредители приползут на приманку, упадут в тару и не смогут из нее вылезти.

Помимо этого, рядом с растениями рекомендуется рассыпать опилки. Такое покрытие будет препятствовать передвижению моллюсков.

До этого садоводы говорили, что опрыскивание пионов водой поможет дачникам защитить их от муравьев, поскольку такой метод это частично убирает с растений нектар, привлекающий насекомых.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать вкусную клубнику.

 
