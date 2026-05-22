Трихолог рассказала, какие правильно выбрать безопасный шампунь

Врач Жовтан: при выборе шампуня нужно учитывать комфорт кожи после мытья

Одними из лучших шампуней являются средства с мягкими поверхностно-активными веществами в составе, которые не травмируют защитный барьер кожи головы. Об этом NEWS.ru рассказала трихолог Наталия Жовтан.

По словам специалиста, главным критерием при выборе подходящего шампуня является комфорт кожи головы после мытья. При выборе средства необходимо обращать внимание на его состав. Кетоконазол, пиритион цинка и циклопирокс оламин эффективно предотвращают появление перхоти и себорейного дерматита.

Трихолог добавила, что пантенол, ниацинамид и салициловая кислота в составе шампуня увлажняют, успокаивают и отшелушивают кожу головы. А укрепить корни волос помогают протеины различного происхождения.

«Мягкие ПАВ, такие как кокоил изетионат, кокоамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, не травмируют липидный барьер кожи головы. Шампунь не отращивает волосы и не блокирует выпадение — он только очищает», — подчеркнула эксперт.

Трихолог, дерматовенеролог и косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Вера Баркова до этого рассказала «Газете.Ru», что избежать выпадения волос помогут лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия. При этом, по ее словам, чтобы составить эффективный план лечения, нужно понять, что именно стало триггером в конкретном случае.

