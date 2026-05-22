Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Трихолог рассказала, какие правильно выбрать безопасный шампунь

Врач Жовтан: при выборе шампуня нужно учитывать комфорт кожи после мытья
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Одними из лучших шампуней являются средства с мягкими поверхностно-активными веществами в составе, которые не травмируют защитный барьер кожи головы. Об этом NEWS.ru рассказала трихолог Наталия Жовтан.

По словам специалиста, главным критерием при выборе подходящего шампуня является комфорт кожи головы после мытья. При выборе средства необходимо обращать внимание на его состав. Кетоконазол, пиритион цинка и циклопирокс оламин эффективно предотвращают появление перхоти и себорейного дерматита.

Трихолог добавила, что пантенол, ниацинамид и салициловая кислота в составе шампуня увлажняют, успокаивают и отшелушивают кожу головы. А укрепить корни волос помогают протеины различного происхождения.

«Мягкие ПАВ, такие как кокоил изетионат, кокоамидопропил бетаин, лаурил глюкозид, не травмируют липидный барьер кожи головы. Шампунь не отращивает волосы и не блокирует выпадение — он только очищает», — подчеркнула эксперт.

Трихолог, дерматовенеролог и косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Вера Баркова до этого рассказала «Газете.Ru», что избежать выпадения волос помогут лазерная терапия низкой интенсивности, плазмотерапия и мезотерапия. При этом, по ее словам, чтобы составить эффективный план лечения, нужно понять, что именно стало триггером в конкретном случае.

Ранее врач предупредила, почему опасно каждый день мыться с гелем для душа.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!