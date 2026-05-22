Женщина прожгла пищевод, проглотив слишком горячую еду

SCMP: китаянка проглотила слишком горячую еду и прожгла пищевод
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Китаянка прожгла пищевод после того, как проглотила слишком горячую еду, пишет South China Morning Post.

Как рассказала пострадавшая по фамилии Ван, она была голодна, увлечена беседой с друзьями и, не дожидаясь, пока еда остынет, сразу отправила ее в рот. Почувствовав давление в груди, она запила еду ледяной водой и на время почувствовала облегчение. Однако на следующий день женщина испытала сильную боль даже при глотке воды.

В больнице у пациентки диагностировали язву пищевода. При нормальной длине взрослого пищевода 25–30 см повреждение составило восемь см — почти треть органа.

К счастью, при своевременном лечении язва обычно заживает без последствий, объяснили врачи. Однако ВОЗ классифицирует еду горячее 65 градусов как «вероятно канцерогенную для человека». В Китае, где традиционно считается, что еду лучше есть горячей, на долю страны приходится 40% мировых случаев рака пищевода, пишут СМИ.

