Женщина прожгла пищевод, проглотив слишком горячую еду

Китаянка прожгла пищевод после того, как проглотила слишком горячую еду, пишет South China Morning Post.

Как рассказала пострадавшая по фамилии Ван, она была голодна, увлечена беседой с друзьями и, не дожидаясь, пока еда остынет, сразу отправила ее в рот. Почувствовав давление в груди, она запила еду ледяной водой и на время почувствовала облегчение. Однако на следующий день женщина испытала сильную боль даже при глотке воды.

В больнице у пациентки диагностировали язву пищевода. При нормальной длине взрослого пищевода 25–30 см повреждение составило восемь см — почти треть органа.

К счастью, при своевременном лечении язва обычно заживает без последствий, объяснили врачи. Однако ВОЗ классифицирует еду горячее 65 градусов как «вероятно канцерогенную для человека». В Китае, где традиционно считается, что еду лучше есть горячей, на долю страны приходится 40% мировых случаев рака пищевода, пишут СМИ.

