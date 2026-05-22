Врач назвал глобальные причины роста заболеваемости диабетом

Изменения в образе жизни и глобальная проблема переедания привели к росту заболеваемости сахарным диабетом. Об этом Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению «Эндокринология» ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, ожирение является ключевым предвестником развития диабета второго типа. Он подчеркнул, что коррекция веса является важным шагом для профилактики метаболических нарушений. Врач добавил, что заболевание может не проявлять себя на первых стадиях, поэтому люди могут вовремя не замечать ухудшение состояния.

«Сахар, к сожалению, никак себя не проявляет до определенного момента. Ни сухости во рту, ни жажды нет ни при уровне 6, ни при 7, ни при 8 ммоль/л. Только когда показатели становятся действительно высокими, человек начинает что-то чувствовать и обращается к врачу. С момента реального возникновения заболевания до появления первых симптомов проходит от нескольких месяцев до нескольких лет», — добавил Барсуков.

Эксперт посоветовал регулярно контролировать уровень глюкозы, чтобы выявить нарушения еще на этапе преддиабета.

Кандидат биологических наук Виктория Щербакова до этого рассказала «Газете.Ru», что постоянная жажда, ночные походы в туалет, сухость кожи, беспричинная усталость и непроходящее ощущение сухости во рту могут указывать на повышенный уровень сахара в крови и развитие диабета еще до сдачи анализов.

