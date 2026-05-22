Россиян предупредили о скрытой опасности сирени в квартире

Букет сирени в квартире может спровоцировать чихание, насморк, зуд в глазах, головную боль, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия у людей с повышенной чувствительностью. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, пыльца этого растения может стать раздражающим фактором у пациентов с предрасположенностью к аллергии.

«Пыльца сирени может быть аллергеном, поэтому людям с предрасположенностью к таким реакциям лучше не держать этот букет дома. Есть данные, что в листьях содержатся гликозиды, способные вызывать нарушения сна и зрения, хотя исследований на эту тему немного», — сказала Беляева.

Врач предупредила, что в некоторых случаях аллергия может развиваться постепенно, поэтому симптомы могут проявиться не сразу. Она отметила, что букет лучше перенести в комнату, где человек проводит меньше времени. Помещение при этом важно регулярно проветривать.

Психолог Андрей Любимов до этого говорил, что срывание сирени — это не просто желание сэкономить, а сложный бессознательный акт. По его словам, в этом жесте пробуждается архетип добытчика: человек получает мощный выброс дофамина от самостоятельного присвоения природного ресурса. Более того, сирень прочно ассоциируется с детством и весной. Ребенок не покупает радость, он берет ее руками, отметил эксперт.

Ранее врач назвал неожиданную причину аллергии.