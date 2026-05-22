Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о скрытой опасности сирени в квартире

Врач Беляева: сирень в квартире может спровоцировать зуд и головную боль
Мария Девахина/РИА Новости

Букет сирени в квартире может спровоцировать чихание, насморк, зуд в глазах, головную боль, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия у людей с повышенной чувствительностью. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, пыльца этого растения может стать раздражающим фактором у пациентов с предрасположенностью к аллергии.

«Пыльца сирени может быть аллергеном, поэтому людям с предрасположенностью к таким реакциям лучше не держать этот букет дома. Есть данные, что в листьях содержатся гликозиды, способные вызывать нарушения сна и зрения, хотя исследований на эту тему немного», — сказала Беляева.

Врач предупредила, что в некоторых случаях аллергия может развиваться постепенно, поэтому симптомы могут проявиться не сразу. Она отметила, что букет лучше перенести в комнату, где человек проводит меньше времени. Помещение при этом важно регулярно проветривать.

Психолог Андрей Любимов до этого говорил, что срывание сирени — это не просто желание сэкономить, а сложный бессознательный акт. По его словам, в этом жесте пробуждается архетип добытчика: человек получает мощный выброс дофамина от самостоятельного присвоения природного ресурса. Более того, сирень прочно ассоциируется с детством и весной. Ребенок не покупает радость, он берет ее руками, отметил эксперт.

Ранее врач назвал неожиданную причину аллергии.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!